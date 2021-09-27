Cem Kılıç: Çalışan anneler için kreşle ilgili her şey

… aynı il sınırları içerisinde 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan işverenlerin, kreş hizmeti sağlaması gerekiyor. Bu hizmet işveren tarafından kreş kurulması şeklinde sağlanabileceği gibi, kreş hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlarla anlaşarak da yerine getirilebiliyor.

Bu hizmeti kadın çalışanına sağlayan işveren bu hizmetin bedelini de çalışana yansıtamıyor. Bu hizmeti kadın çalışanın çocuğunun kreşe götürülmesi ve akşam kadın çalışana teslim edilmesi dahil olmak üzere işverenin ücretsiz olarak sağlaması gerekiyor.

Kreş kurma zorunluluğu kapsamında olsun olmasın, kadın işçisine kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işverenler, bu hizmeti sağladıkları her bir çocuk için eğer kendileri doğrudan bu hizmeti sağlıyorlarsa kreş bedelinin tamamını, kreş veya gündüz bakım evinden hizmet satın alarak bu hizmeti sağlıyorlarsa aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini geçmeyen tutar kadar bedeli gelir vergisi istisnasından faydalanarak işçilerine sağlayabiliyorlar.

Aynı il sınırları içerisinde 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan ve bu kapsamda kreş kurması ya da kreş hizmeti satın alarak çalışanlarına bu hizmeti sunması zorunlu olan işverenler, eğer kendileri kreş kurarak bu hizmeti yerine getirirlerse, bu hizmetin bedelinin tamamını gelir vergisinden istisna tutarak bordrolaştırabiliyorlar.

Bu anlamda kreş kurması zorunlu olan işverenin işçiye sağladığı menfaatten gelir vergisi kesilmemiş oluyor.

Kreş hizmetini çalışanına gelir veya kurumlar vergisi mükellefi kreş ve gündüz bakımevlerinden hizmet satın alarak sağlayan işverenler ise;

1. Ödemenin doğrudan kreş ve gündüz bakımevine yapılması,

2. Kreş ve gündüz bakımevinin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması şartıyla bu hizmeti sağladığı her bir çocuk için 2021 yılında 1788.75 TL kadar tutarı gelir vergisinden istisna konusu yapabiliyorlar.

Bu kapsamda kreş hizmetinin işveren tarafından yerine getirilmesi halinde hizmet bedelinin tamamı, hizmet satın alınarak yerine getirilmesi halinde ise 2021 yılı için hizmet sağlanan her çocuk için 1.788,75 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna yapılabilmektedir.

Hizmet satın alınması durumunda 1788.75 TL’lik tutarın üzerindeki tutarlar ise ücret olarak işveren tarafından vergilendirilmek durumundadır.

Cem Kılıç’ın yazısı