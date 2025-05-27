Çekya'da yürüyüş yapan iki kişi, bir kutuda 100 yıllık para ve altın buldu

Çekya’daki Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi, kayalıklar arasına sıkışmış gizemli bir kutuda altın bilezikler, yüzlerce madeni para ve eski eşyalar buldu.

Fotoğraf: Doğu Bohemya Müzesi

TRT Haber’in aktardığına göre ülkenin doğusundaki Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi, alüminyum kutuda altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para olduğunu gördü.

Bulunan kutu Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim edildi.

Müzenin arkeoloji başkanı Miroslav Novak’a göre kutudan çıkan hiçbir para Çekya’ya ait değil. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği gösteriyor.

Kutudaki en yeni para 1921 tarihli.

Koleksiyonun 2’nci Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabileceği değerlendiriliyor. Bir diğer ihtimalse kutunun 1945’teki Alman göçü sırasında gizlenmiş olması.

Söz konusu olay Britanya’daki Sutton Hoo bölgesinde bulunan Bizans dönemine ait bir kovayı hatırlattı. Antakya’dan Britanya’ya ulaştığı tahmin edilen bu kova, gömülü olduğu mezarda altın eşyalar ve kremasyon kalıntılarıyla birlikte bulunmuştu.