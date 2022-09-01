Çekiciyle araç çaldı

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde çekiciyle çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi’nde park halindeyken çekici kullanılarak çalınan bir otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Bölgedeki ve yol güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin Tomarza ilçesine götürüldüğünü tespit etti.
Otomobil ilçede bulunarak sahibine teslim edildi.
Aracı çalan kişi olduğu belirlenen Y.T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.