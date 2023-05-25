Caz sanatçısı İlham Gencer hayatını kaybetti

Caz piyanisti ve şarkıcı İlham Gencer, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı İlham Gencer’in oğlu Bora Gencer, evde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden babasının cenazesinin cuma (yarın) günü İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceğini söyledi.

Babasının fenalaştığını ve evde kalp masajı yaptığını daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldüğünü belirten Gencer, şunları kaydetti:

“Evde kalp masajı yaptım, hastanede de uğraştılar ama maalesef babamı kaybettik. Çok sevenleri vardı. Türkiye’de çok büyük bir Atatürkçü, milliyetçi ve inanılamaz karakteri sağlam bir insandı. Herkese örnek olsun, bazılarına da ders olsun. Yaşarken insanların kıymetini ne kadar biliyoruz onu iyi hesap etmemiz lazım. Babam için yıllardır uğraştım. O yüzden değerlerimize çok iyi sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum.”

Türkiye’de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022’de Bodrum’da özel bir etkinlikle 100. yaşını kutlamıştı.

Gencer’in kızı Ayşe Gencer de geçen yıl 66 yaşında hayatını kaybetmişti.