‘Caz ile Köprü Kur’ projesi başlıyor

Türkiye ve ABD arasında, caz müziğinin benzersiz dilini kullanarak köprüler kurmayı hedefleyen ‘Caz ile Köprü Kur’ projesi 18 Ekim’de Müze Gazhane’de başlıyor.

Ben Zwerin – Selen Gülün

Ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla Bozcaada Caz Festivali’nin kurucu ekipleri 3dots ve Fermente’nin yeni yaratıcı girişimi olarak hayata geçirilen ‘KEŞİF‘; farklı disiplinlerin ve seslerin birlikte soru sorduğu, ‘keşfetmenin’ enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla program ve projeler geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alan olarak ilk projesi ‘Caz ile Köprü Kur‘u 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İBB Kültür AŞ’nin katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında; Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyecek ve projeyle aynı ismi taşıyan arşiv sergisi düzenlenecek. Bunun yanında, 1940’larda Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Münir Ertegün’ün dönemin öncü kültürel çalışmalarına odaklanan Ümran Safter imzalı ‘Kapıyı Açık Bırak’ belgesel gösterimi ve müzik alanında üreten 25 yaş altı öğrenci ve/veya müzisyenlere yönelik hazırlanan iki günlük bir atölye çalışması Selen Gülün ve Ben Zwerin yürütücülüğünde ve Zuhal Müzik’in enstrüman desteğiyle katılımcılarla buluşacak.

U.S. Mission to Türkiye Hibe Programı desteğiyle hayata geçirilen proje, müziğin kültürler ve kuşaklar arasında iletişim kurmanın en dolaysız araçlarından biri olması fikrinden yola çıkıyor. Zuhal Müzik’in de enstrüman desteği sağladığı projede aynı zamanda caz aracılığıyla ifade özgürlüğünü ve kültürel diyaloğu sağlamlaştırmayı, genç sanatçıların ve öğrencilerin bir araya geldiği bir caz topluluğu oluşturmayı ve Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyerek iki ülke arasındaki tarihsel ilişkiye farklı bir gözle bakmayı amaçlıyor.

Projeye ait detaylara buradan ulaşabilirsiniz.