Çavuşoğlu, pusulanın uzunluğunu ‘demokrasi’ye yordu

Genel seçimlerde oyunu kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Pusula) zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz” dedi.

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24 partinin yarıştığı seçimde oy pusulasının uzunluğu tam 1 metre.

AKP Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya‘nın Alanya ilçesinde eşi Hülya Çavuşoğlu’yla oyunu kullanmak için Türkler Mahallesi’ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu’na gitti.

Mevlüt Çavuşoğlu, bir soru üzerine, milletvekili seçimi pusulasının çok uzun olduğunu söyledi: “Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste bayağı uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir.”