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Yaramazlara biraz batar!

Çatıda mahsur kalan köpek ve yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bir binanın çatısında mahsur kalan köpek ve yavruları belediye ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İstasyon Mahallesi’nde kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan köpekleri fark eden çevre sakinleri durumu Nizip Belediyesi ekiplerine bildirdi.


Belediye görevlileri, çatıya çıkarak anne köpek ve 12 yavruyu bulunduğu yerden aldı. Hayvanlara yiyecek ve su veren ekipler, daha sonra sağlık kontrolü için bakımevine götürdü.

Mahalle muhtarı Recep Şeker, köpeklerin belediye ekiplerince güvenli şekilde indirildiğini belirterek teşekkür etti.

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