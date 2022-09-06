Çat kapı iş görüşmesi: 10 dakika sürüyor

Avustralya’da içki satan bir market zinciri, Noel öncesi personel eksikliği nedeniyle randevusuz uğrayanları 10 dakikalık iş görüşmesi sonrasında işe alıyor.

Fotoğraf: www.drinkstrade.com.au

Ülkenin dört bir yanında 250’yi aşkın şubesi bulunan Dan Murphy’s, Noel ve yılbaşı kutlamaları öncesinde talep artacağı için eleman açığını kapatmak istiyor.

2 bin 200’ü aşkın kişiyi işe almayı planlayan şirket, çalışan sayısını yoğun döneme bir an önce hazır etmek amacıyla ‘jet hızıyla’ görüşmeler yapıyor.

Dün başlayan görüşmeler pazara kadar sürecek. Şubelere çat kapı uğrayanlar işe uygun bulundukları takdirde 10 dakikalık görüşme sonunda işe alınıyor.

Şirketin açıklamasında, ”Dan Murphy’s’te kariyer yapmak isteyenler için işi mümkün olduğu kadar kolay ve hızlı hale getirmek istedik” dendi.

Avustralya’da işsizlik oranı yüzde 3,5’la rekor seviyede düşük. Bu nedenle geçen hafta göçmenlere kolaylık tanıyacak düzenlemeler yapıldı.

Avustralya, OECD ülkeleri arasında Kanada’dan sonra en büyük istihdam açığı olan ülke.