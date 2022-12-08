Castillo’nun azledilmesinden sonra yardımcısı Dina Boluarte Peru’nun ilk kadın başkanı oldu

Güney Amerika ülkesi Peru’da başkan Castillo’nun parlamentoyu feshedeceğini duyurmasının ardından Kongre Castillo’yu azletme kararı aldı. Saatler sonra da yardımcısı Dina Boluarte, hızla yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu.

Temmuz 2026’ya kadar görevde kalacağını açıklayan Dina Boluarte, yemin ederek göreve başladı. Fotoğraf: AA

Son yıllarda sık sık siyasi krizlere sahne olan Peru’da, çarşamba günü yönetim saatler içinde el değiştirdi. Kriz, dün, Pedro Castillo’nun devlet televizyonuna çıkarak çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu Kongre’yi feshedeceğini ve “özel acil durum hükümeti” kuracağını açıklamasıyla başladı. Castillo, olağanüstü hal ilan ettiğini de aynı yayında duyurdu. Ancak parlamento bu sözleri ciddiye almadı, hızla toplanarak Castillo’yu azletme kararı aldı. 101 milletvekili azil yönünde oy kullanırken sadece altı milletvekili “Hayır” oyu verdi. 10 vekil de oylamaya katılmadı.

Anayasa Mahkemesi de Castillo’yu “darbe girişimiyle” suçladı. Ülkenin polis ve diğer güvenlik birimleri de arka arkaya açıklamalar yayımlayarak anayasal düzene sadık olduklarını açıkladı.

Bu kararın ardından Castillo, saatler içinde “meşru hükümete karşı ayaklanma başlatmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Azil görüşmelerinden hemen önce

Castillo’nun krizi başlatan açıklamaları, kendisi hakkında Temmuz 2021’de göreve geldiğinden beri üçüncü kez yapılacak olan azil görüşmeleri başlamadan hemen önce geldi. Ancak attığı adım bu kez sadece koltuğu bırakmasına değil; gözaltına alınmasına da yol açtı.

60 yaşındaki avukat Boluarte, Castillo’nun görev süresinin normal şartlar altındaki bitiş tarihi olan Temmuz 2026’ya kadar görevde kalacağını açıkladı.

Peru son yıllarda arka arkaya siyasi krizler yaşıyor. 2020’de beş gün içinde üç devlet başkanı gören ülkede sol görüşlü Castillo, son derece kutuplaştırıcı bir seçim sürecinin ardından 2021’de göreve geldi.

O günden bu yana hakkında birçok kez yolsuzluk iddiaları ortaya atılan Castillo, bunların “kendisini devirmek için yapılan girişimler olduğunu” savundu.

Eski başkan Castillo cezaevinde

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınan Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima’ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürüldü. Castillo hakkında ikisi “suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik” 5 cezai soruşturma yürütülüyor.