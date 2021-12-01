Canlı yayında kadın muhabiri taciz eden taraftara üç yıl men cezası

İtalya’da maç çıkışı canlı yayın yapan kadın muhabiri taciz eden adamın üç yıl spor müsabakalarına girişi yasaklandı, hakkında soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Toscana TV

Cumartesi günü Floransa’da oynanan Empoli-Fiorentina maçı sonrası stadyumdan dağılan taraftarlardan biri canlı yayındaki muhabir Greta Beccaglia’yı elle taciz etti.

Muhabir şaşkınlık içinde kalarak yürüyüp giden adamın arkasından “Pardon bunu yapamazsınız” dedi. Tacizci adamın arkasında gelen iki adamın da kadın muhabire sürtünerek geçtiği ve bir şeyler söylediği görüldü.

Stüdyodaki sunucu Giorgio Michelett ise Beccaglia’ya sinirlenmemesini tavsiye etti! Micheletti, Beccaglia’yı savunmaya çalıştığını öne sürerek kullandığı ‘talihsiz kelimeler’ için özür dilese de eleştiriler üzere Toscana TV adlı kanal tarafından ‘uzaklaştırıldı.’

Beccaglia, Andrea Serrani adlı Fiorentina taraftarından şikayetçi oldu.

Cumartesi günü oynanan maçta futbolcular kadına karşı şiddeti kınayan kampanyaya destek vermiş, tacize karşı duruşlarını sergilemek için yüzlerinde kırmızı boyayla sahaya çıkmıştı.