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Yaramazlara biraz batar!

‘Canlı ahtapot’ yerken öldü

Güney Kore’de 82 yaşındaki bir adam, ‘canlı ahtapot’ yemeğini yerken boğulunca kalp krizi geçirerek öldü.

Fotoğraf: Vikipedi

Ülkede yerel lezzet olarak servis edilen tuzlu, yapışkan ve sakız kıvamındaki yemeğin (sannakci) adının anlamı tam olarak canlı ahtapot.


CNN‘in haberine göre Gwangju kentinde itfaiye yetkilileri pazartesi günü sannakcinin bir adamın boğazına kaçtığı ihbarını aldı ancak olay yerine ulaştıklarında adamın kalbi çoktan durmuştu. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) uygulansa da adam hayata döndürülemedi. Hastaneden ölüm haberi geldi.

Yemeğin adı ‘canlı ahtapot’ anlamına gelse de bu biraz yanıltıcı, çünkü ahtapot servis edilmeden önce öldürülüyor ve dokunaçları porsiyonlar halinde kesiliyor. Ancak ahtapot dokunaçları hala hareket halindeyken servis edilen yemeğin küçük parçalara ayrılması ve yutmadan önce iyice çiğnenmesi öneriliyor.

82 yaşındaki adam bu yemeği yerken ölen ilk kişi değil. Resmi rakamlara göre 2007 ile 2012 arasında en az üç kişi canlı ahtapot yemeği yemekten öldü.

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