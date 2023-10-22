Canlandıranlar Film Festivali başlıyor

Bu yıl 11’inci kez düzenlenecek Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor. 29 Ekim’e kadar sürecek festivalde 78 kısa yarışma, 10 kısa yarışma dışı ve dört uzun metraj film yer alıyor.

Canlandıranlar Derneği tarafından ortak üretim, dayanışma ve yardımlaşmaya vurgu yapmak üzere ‘Elden Ele Animasyon’ temasıyla düzenlenen festival bu yıl iki ana mekanda gerçekleştirilecek: Taksim’deki Institut Français ve Kadıköy’deki Müze Gazhane.

Animasyon dünyasının Türkiye’deki buluşma noktası olacak festivalde14’ü Türkiye yapımı olmak üzere 78 kısa yarışma filmi, 10 kısa yarışma dışı film ve dört uzun metraj film yer alıyor.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra tarihi kayıtlar olarak nitelendirilebilecek önemli söyleşiler ve ilgi çekici atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Yarışma ve yarışma dışı tam film listesine Canlandıranlar web sitesinden ulaşılabilir.