Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına iki uçak ve üç helikopterle havadan, 17 arazöz ve üç dozer ile karadan müdahale ediliyor.

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Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için iki uçak ve üç helikopterle havadan, 17 arazöz, üç dozer, iki müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle karadan çalışma başlatıldı.