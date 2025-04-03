Çanakkale'de göçmen botu battı: En az beş ölü

Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre beş kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
Ekipler lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre beş göçmenin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılan göçmenler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale’deki hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.