Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’de saat 4:50’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre merkez üssü Eceabat olan deprem 18,31 kilometre derinlikte gerçekleşti.


SON HABERLER

Arter’de Sarkis sergisi: ‘Sonsuz’

Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsayan ‘Sonsuz’ adlı kişisel sergisi, sanatçının yapıtlarını yeni bir mekan kurgusuyla sunuyor.