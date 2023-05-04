Çanakkale’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’de saat 4:50’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre merkez üssü Eceabat olan deprem 18,31 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Çanakkale’de saat 4:50’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre merkez üssü Eceabat olan deprem 18,31 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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