Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında askerler için hazırlanan çöreğe coğrafi işaret

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Sarıbeyler Mahallesi’nde, ilk olarak Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan askerler için üretilen seferberlik çöreği coğrafi işaret aldı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yaptıkları tescil başvurusunun sonuçlandığını, seferberlik çöreğiyle kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu.

Savaş yıllarında bölge halkının bir araya gelerek un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı seferberlik çöreği, yuvarlak şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp odun ateşinde pişiriliyor, serin bir yerde kurutularak iki-üç ay bozulmadan saklanabiliyordu.

Bu sayede cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda sağlandı.

Bükdere küflü deri katık peyniri, manda kaymağı, Balıkesir kaymaklısı ve Balya tereyağı için başvuru işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Susurluk kokoreci, şehre özgü ürün ve tariflerin yer aldığı 30 çeşidiyle Balıkesir kahvaltısı ile Havran incirinin tescili için de müracaat edecek.