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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale Valiliği’nden maske-mesafe uyarısı: Eskisi gibi riayet etmediğimizi gözlemliyoruz

Çanakkale Valiliği, yeni varyantlara atıfta bulunarak Covid-19 salgınının devam ettiğine dikkat çekti ve rehavete kapılanlar olduğunu vurgulayarak önlemlere uyulması konusunda toplumu uyardı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Çanakkale, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 10-16 Nisan haftasında 962,98’e kadar yükselince, Türkiye’de en çok vakanın görüldüğü il olmuştu. Sonraki haftalarda alınan sıkı tedbirler sayesinde, vaka sayıları 26 Haziran-2 Temmuz haftasında 21,60’a geriledi. 


1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşmenin ardından Çanakkale Valiliği, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Pandemi, yeni varyantları ile devam etmektedir. Başta düğün, nişan gibi organizasyonlar olmak üzere mesafe ve maske kurallarına eskisi gibi riayet etmediğimiz gözlemlenmektedir. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım,”

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