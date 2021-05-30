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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale Boğazı’nı geçerken arızalanan gemi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makineleri arızalanan bir gemi, römorkörler tarafından çekilip demir bölgesine götürülecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Rusya’nın Novorossisk Limanı’ndan Mısır’ın El Dekheila Limanı’na seyir halindeki ‘Lider Halil’ isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisinin makineleri boğaz geçişi sırasında arızalandı.

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Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bir süre sürüklenen ve Kilitbahir köyü açıklarına demirletilen geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğ’üne ait ‘Nazım Tur’ römorkorü ile ‘KEGM-9’ isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

192 ton ağırlığında 40 konteyner bulunan gemi arızanın giderilmesi için güvenli demir bölgesine çekilecek.

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