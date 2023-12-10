Can Kakışım: İktidarı en zayıf argümanı üzerinden vurma zamanı gelmiştir

Bu iktidar değil miydi, pandemi döneminde turistler ülkemizde dilediği gibi gezerken Türk vatandaşlarını eve tıkan? Turistlere yönelik reklam filmi çektirip, yabancıların hizmetinde olacak Türklerin maskesine “Tadını çıkar, aşılıyım” yazdıran? Avrupalıların güvenliği için milyonlarca sığınmacıyı ülkeye doldurup Türk vatandaşlarının güvenlik endişelerini hiçe sayan? 34 askerimizi şehit eden Rusya’ya tek kelime etmeyen? Depremzedeler biçare şekilde yardım beklerken sırf kendi reklamı için yurt dışına milyarlar akıtan? Ülkenin en güzel yerlerini Körfez ülkelerine peşkeş çeken? Yurt dışında katledilen, ayrımcılığa uğrayan Türkler için ağzını dahi açmayan?

İşte AKP budur. Sağa sola milliyetçilik nutukları, “Dünya lideriyiz” palavraları atan ama ülkeyi tüm dünya nezdinde itibarsızlaştıran, tek vaadinin güvenlik olmasına rağmen halkını aç bıraktığı yetmez gibi güvenliksiz de bırakan, ulusal onurumuzu ayaklar altına alan, milyonlara Türk olmanın suç olduğunu hissettiren yoz bir iktidar.

Artık iktidarı, bütün söylemini kurduğu ama aslında en zayıf olduğu milliyetçilik argümanları üzerinden vurma zamanı gelmiştir. Onun yalanlarını, söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkları yüzlerine çarpmak da tüm toplumsal muhalefetin görevidir.

Can Kakışım’ın yazısı