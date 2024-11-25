Can Ertuna: Tadı iyiden iyiye kaçan X'ten kaçış furyası başladı

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Böyle bir ortamda, sandıkta Trump’a kaybedenler, hesabı Musk’tan sorma yolunu seçti ve son zamanlarda tadı da iyiden iyiye kaçan X’ten kaçış furyası başladı. Barbara Streisand, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis gibi ünlü oyuncular ve çok sayıda tanınmış gazeteci Bluesky’a geçti. Bilim dünyasının önde gelen yayınlarından Nature’da yayımlanan bir makale, çok sayıda bilim insanının da izledikleri kişilerin paylaşımlarını daha yakından takip edebilmek ve onlarla etkileşim kurabilmek için Bluesky’a geçtiklerini ortaya koyuyor.

Sadece İngiltere’nin değil, dünyanın da saygın yayın organlarından The Guardian Gazetesi, sol kültürün hakim olduğu Alman futbol ligi takımı St. Pauli gibi kurumlar da X’i terk ettiklerini açıkladılar.

Batı’da özellikle ABD’de Bluesky’a göç, platformun herkese açıldığı Şubat 2024’te başladığı için takipçi sayısı ve etkileşimi açısından X’e alternatif olmaya başladı bile. Türkiye gibi yerlerde Bluesky şubesini açanlar içerik paylaşmaya ve takipçilerinden oluşan sosyal sermayelerini ancak taşımaya başladılar. Bu yazı yazıldığı sırada takipçi sayısı 22 milyona yakındı. Siz okurken çok daha yüksek olacaktır.

Can Ertuna’nın yazısı