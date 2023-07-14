Can Atalay, ‘bugüne kadar susanlar’a seslendi: Artık konuşun

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay, Yargıtay’ın tutukluluğuna itiraz başvurusunu reddetmesi üzerine bir mesaj yayımladı; bugüne kadar susanlara seslendi.

Fotoğraf: TİP

Can Atalay’ın tutukluğuna itiraz Yargıtay tarafından reddedilmişti.

Bu karardan sonra Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Atalay, ‘bugüne kadar susanların, yarım ağızla konuşanların, konuşuyormuş gibi yapanların’ artık konuşması gerektiğini kaydetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı’na da not düşen Atalay’ın mesajı şöyle:

*Biz söyleyeceğimizi söyledik. 2013’te Taksim’de ne söylediysek duruşma salonlarında da aynısını söyledik. Bugün de tekrarlıyoruz. Gezi’den suç çıkaramazsınız.

*Artık, bugüne kadar susanlar, yarım ağız konuşanlar, konuşuyormuş gibi yapanlar konuşmalı. Bu hukuksuzluğu, hukuk devletine beton dökme girişimini kendi meselesi görenler ve görmesi gerekenler konuşmalı.

*’Biz memleketi sokakta bulmadık, olmadık komplo teorilerine boyun eğmeyeceğiz’ diyenler konuşmalı.

*Sadece benim için değil, ağır ceza tehditlerine rağmen Gezi’yi savunmaktan bir adım bile geri durmayanlar için konuşmalı. Zulme uğrayan herkes için herkes konuşmalı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

*Not: TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı’nın sayın üyeleri, durumun vahameti karşısında artık ciddiyetle sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekiyor. Madem şimdilik ben oraya gelemiyorum, o zaman yemin etmek için heyetinizi buraya davet ediyorum.