Can Ataklı: Yunanistan’la gerginliği ‘Gitmemek için bir numara mı’ diye değerlendirenler çoğunlukta

Son günlerde sokakta kime rastlasam ekonomiden önce “Abi Yunanistan’la savaş çıkar mı?” diye soruyor. Bunun iki nedeni var gördüğüm kadarıyla. Birincisi: Yunanistan’a yönelik ağır sözler son günlerde çok yoğunlaştı. Toplum bu gerginliğin nereye gideceğini merak ediyor. İkincisi: Bence bu çok daha önemli; çünkü vatandaşın önemli bölümü, “Gitmemek için bir savaş bahanesi yaratabilirler” kuşkusu içinde.

Kimse kendini kandırmasın, toplumda böyle bir algı çoktan oluştu. Asıl soru şu: “Erdoğan kaybederse gider mi?” İnanın sokaktaki adamın en büyük endişesi bu. “Gitmemek için her yolu deneyeceklerdir” görüşü çok hakim. Bu elbette iyi bir şey değil.

Eğer bir millet genel olarak böyle bir algıya sahip oluyorsa durup düşünmek gerek. Halk artık AKP’nin demokratik biçimde davranmayacağını anlamış durumda. Bu nedenle de Yunanistan’la gerginliği “Gitmemek için bir numara mı?” diye değerlendirenlerin çoğunlukta olduğu gözlüyorum.

Can Ataklı’nın yazısı