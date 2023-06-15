Can Ataklı: Yerel seçimlerde ittifak olursa sonuç ne olur?

Polimetre yerel seçimlerde olası ittifaklar yapılması halinde sonuçların ne olacağını sandık bazında incelemiş.
Çıkan sonuç şöyle;
CHP, ittifak yapmasa bile İZMİR, MERSİN, MUĞLA ve ANTALYA belediye başkanlıklarını kazanır.
CHP, ittifak yapmazsa İSTANBUL, ANKARA, ADANA, HATAY ve BALIKESİR belediye başkanlıklarını kaybeder
Muhalefet bloku, doğru ittifaklarla İSTANBUL, ANKARA, ADANA, MERSİN, MUĞLA, HATAY ve BALIKESİR’de belediye başkanlıklarını kazanır
BURSA ve KOCAELİ’de muhalefet blokunun seçim kazanma şansı yoktur.
Beklentimiz milletvekili seçiminde yapılan hatanın yerel seçimlerde tekrarlanmaması ve iktidar blokuna karşı en geniş muhalefet ittifakının oluşturulmasıdır
Bu durumda analiz yapılan 11 büyükşehirden sadece BURSA ve KOCAELİ, iktidar bloku kazanırken, 9 büyükşehir muhalefet bloku tarafından kazanılırPartilerin 28. Dönem milletvekili seçiminde aldıkları oylar esas alındığında
Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır
İktidar ve muhalefet partileri blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloku kazanır.