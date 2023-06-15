Can Ataklı: Yerel seçimlerde ittifak olursa sonuç ne olur?

Polimetre yerel seçimlerde olası ittifaklar yapılması halinde sonuçların ne olacağını sandık bazında incelemiş.

Çıkan sonuç şöyle;

CHP, ittifak yapmasa bile İZMİR, MERSİN, MUĞLA ve ANTALYA belediye başkanlıklarını kazanır.

CHP, ittifak yapmazsa İSTANBUL, ANKARA, ADANA, HATAY ve BALIKESİR belediye başkanlıklarını kaybeder

Muhalefet bloku, doğru ittifaklarla İSTANBUL, ANKARA, ADANA, MERSİN, MUĞLA, HATAY ve BALIKESİR’de belediye başkanlıklarını kazanır

BURSA ve KOCAELİ’de muhalefet blokunun seçim kazanma şansı yoktur.

Beklentimiz milletvekili seçiminde yapılan hatanın yerel seçimlerde tekrarlanmaması ve iktidar blokuna karşı en geniş muhalefet ittifakının oluşturulmasıdır

Bu durumda analiz yapılan 11 büyükşehirden sadece BURSA ve KOCAELİ, iktidar bloku kazanırken, 9 büyükşehir muhalefet bloku tarafından kazanılırPartilerin 28. Dönem milletvekili seçiminde aldıkları oylar esas alındığında

Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır

İktidar ve muhalefet partileri blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloku kazanır.

Can Ataklı’nın yazısı