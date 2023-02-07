Can Ataklı: Toprak üzerine 10 santimetre asfalt dökmüşler o kadar

Ancak devlete ne diyeceğiz? Tamam deprem büyük ama fay hattında olmayan Hatay havaalanının pistleri nasıl kırılır, bunu yapanlar kimlerdir, kimler izin ve onay vermişlerdir?

Hatay Reyhanlı yolunun da çöktüğü görülüyor, ama asıl rezalet yolun asla kuralına göre yapılmamış olmasının ortaya çıkışıdır.

Toprak üzerine 10 santimetre asfalt dökmüşler o kadar.

Ya İskenderun limanının boydan boya kırılmasına ne demeli?

Bu kez mutlaka hesap sorulmalıdır.

Kim yaptıysa, kim yaptırdıysa ondan sorulmalıdır bu hesap.

Can Ataklı’nın yazısı