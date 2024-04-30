Can Ataklı: Tamam da bugüne kadar yaşanan gerginliği kim yaratıyordu?

Son günlerde hangi yandaş yazarı okusam ya da izlesem hep aynı şeyi duyuyorum.

Şöyle diyorlar; “Özgür Özel’in Erdoğan’la görüşecek olması çok olumludur. Siyasette yumuşama havası geliyor. Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu kutlaması siyasette yeni bir yolun başlangıcını gösteriyor, çatışmacı siyaset kaybediyor.”

Hepsi iyi güzel.

Tamam da bugüne kadar yaşanan gerginliği kim yaratıyordu?

Kim muhalefet partilere en ağır kelimelerle hakaretler yağdırıyordu?

Erdoğan çok uzun zamandan beri hiç uzlaşmacı bir tavır içine girmedi ki.

Balkon konuşmalarında güya herkesi kucaklayıcı mesajlar verdi hep ama asla uygulamadı.

Muhalefet partilerinin liderlerini “dengi” görmediği için hiç ciddiye almadı.

Türkiye’nin en önemi konularında muhalefete hiç bilgi vermediği gibi görüşlerini öğrenme zahmetine bile girmedi.

Başbakan olduğunda bile bütçe görüşmelerine hiç katılmadı, muhalefetin eleştirilerini dinlemedi, bir tek öneriyi bile kabul etmedi.

Şimdi değişen ne?

Çok şey değişti.

Bir kere Erdoğan 22 yıl sonra ikinciliğe düştü.

Türkiye’deki önemli illerde belediyelerin çok büyük bölümünü kaybetti.

Can Ataklı’nın yazısı