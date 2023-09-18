Can Ataklı: Şimdi yeni bir U dönüşü Avrupa Birliği konusunda atıldı

Türkiye’de gündem çok hızlı değişiyor.

Sadece değişmek de denemez belki.

Erdoğan sürekli U dönüşleri yapıyor, millet hızına yetişemiyor.

Örneğin faizler konusu.

Hani “Ben görevde olduğum sürece faizler asla yükselmeyecek” demişti ya Erdoğan, bakın bakalım şimdi “politika faizi” bile nereye yükseldi?

Dolar’a sürekli müdahale ediliyordu, Erdoğan’ın talimatıydı bu, sonra gördük ne olduğunu.

Yeni bakan Şimşek “Eskisi gibi dolara müdahale edilmeyecek, serbest piyasa koşullarına uyulacak” dedi.

Yine Erdoğan, “Kamuya eleman alınırken uygulanan mülakat sistemi çok kötü, bunu kaldırdık” demişti.

Ondan da U dönüşü yapıldı.

Şimdi yeni bir U dönüşü Avrupa Birliği konusunda atıldı.

Can Ataklı’nın yazısı