Can Ataklı: Seçim sonrası unutulan sorular

Seçime giderken muhalefet propaganda ağırlığını ekonomiye, yoksulluğa, halkın geçim sıkıntısına, zamlara dayandırmıştı.

İktidar ise yoksulluğu neredeyse hiç ağzına almadı bile.

Erdoğan ne geçim sıkıntısından ne zamlardan söz etmedi.

Sadece birkaç kez “hayat pahalılığının elbette farkındayız, ama şu an soğan patatesle uğraşamayız, biz eserlere eser katan bir zihniyetiz” demişti.

AKP’lilerin zamlardan şikayetini ise sık aralıklarla yoksulların cebine para koyarak gidermeye çalıştı. Erdoğan seçimlere TOGG, Karadeniz doğalgazı, İHA’lar SİHA’lar, Gabar’da bulunan petrol, Türkiye’nin dünya lideri olduğu, yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım yapmak için birbirini ezdiği propagandaları ile gitti.

Diğer yandan da dış güçlerin kendisini devirmek istediğini, bu seçimde halkın ABD’yi de Avrupa’yı da CIA’yı da yeneceğini söyledi.

Şimdi seçimler bitti.

İktidardan bu konuları duyuyor muyuz?

Can Ataklı’nın yazısı