Can Ataklı: Schengen almak neden zorlaştı

Peki ne oldu da özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin ortak vizesi olan Schengen almak çok zorlaştı.

Erdoğan sığınmacı adı altında ülkemize girenlere ol keseden vatandaşlık dağıtıyor.

Üstelik bu kişilerin isimlerini değiştirmelerine de izin veriliyor.

Avrupa ülkeleri de bundan korkuya kapıldılar elbette.

Sınırlardan kaçak geçemeyen Afganlılar, Suriyeliler ve başkaları bu yolla akın akın Avrupa’ya gidecek.

Bu nedenle Schengen vizesi ilk çıktığında uygulanan “Hangi ülkeden vize aldıysan önce o ülkeden gireceksin” kuralı bile tekrar uygulanmaya başladı bazı Avrupa ülkelerinde.

Kimileri neredeyse haftalık vize vermeye bile başladı.

5 yıllık vize parası alıp bir yıl vize veren ülkeler de var.

İtiraz edildiğinde söylenen söz şu; “Bunu verdiğimize şükredin.”

Peki para iadesi? O yok tabii.

Türkiye’yi bu kadar itibarsız hale düşürenlerin yüksek perdeden “süper güç” naraları atmaları yok mu? İnanın içini nasıl acıtıyor biliyor musunuz?

Can Ataklı’nın yazısı