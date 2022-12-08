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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Sarayın ‘dünya lideri’ sloganı eridi gitti

Önce CHP’nin açıkladığı “İkinci Yüzyıl Vizyonu”, sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki bütçe konuşması saray ve çevresine ciddi bir sarsıntıya neden oldu.

Ardından bazı güvenilir araştırmaların sonuçları geldi.


“Kime oy verirsiniz?” sorusunun ötesinde “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasının mucizelere kaldığını” gösteren anketler de hayli sarsıcı oldu.

Sarayın “dünya lideri” sloganı kısa bir süre etkili olsa da eridi gitti.

Şimdi tek umut ekonomide yaşatılmaya çalışılıyor.

Bu kadar yükseltildikten sonra doğal olarak görülecek düşüşleri “Ekonomide iyileştirme sağlıyoruz, ocak ve şubat aylarında bu daha net görünecek” açıklamaları ile AKP tabanı diri tutulmaya çalışılıyor.

Tüm bunların sonucu AKP sözcüleri de ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Can Ataklı’nın yazısı

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