Can Ataklı: Pek çok AKP’li bile bu kadar destek vermiyordur

Anlamakta en zorluk çektiğim siyasi parti genel başkanı, oldum olası Devlet Bahçeli’dir. Nasıl bir siyaset izlediğini anlamak çok güç Devlet Bey’in. Bütün konuşmaları o güne aittir.

Üzerinden iki gün geçtikten sonra tam tersi konuşmalar yapabiliyor. Bu konuda da asla bir çekinmesi yok, “Ne derler?” duygusu hiç taşımıyor anlaşılan. Ancak en anlamadığım tavrı, Erdoğan ve AKP’ye olan bağlılığı. Gerçi muhalefette iken Erdoğan’a en ağır sözleri söyleyen liderdi.

Erdoğan’ın PKK emrinde olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiği konuşmaları hala hafızalarda duruyor. Ama şimdi durum farklı. Devlet Bey, kendisinin ve partisinin bütün geleceğini Erdoğan’a emanet etmiş durumda. Öyle bir destek veriyor ki, pek çok AKP’li bile bu kadar destek vermiyordur.

Can Ataklı’nın yazısı