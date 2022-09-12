Can Ataklı: Osmanlı atamız değil mazimizdir

Aslına bakarsanız Tunç Soyer’in söylediklerinde ne hakaret var ne aşağılama.

Tam anlamıyla 100 yıl önce olanı söylemiş.

Bunda bir eksiklik var mı? Yok.

Soyer konuşmasında “Yunan” kelimesini geçirmemiş, keşke geçirseymiş, o zaman ne diyeceklerdi acaba?

Ancak benim bu konularda asıl takıldığım nokta AKP zihniyetinin konu ne zaman Osmanlı’dan açılsa hemen kalkan olmaya çalışması.

“Atamız” diyor Osmanlı için.

Osmanlı bizim atamız falan değil, bunun bilinmesi gerek artık.

Atamız Orta Asya’dan gelen Türklerdir.

Osmanlı bu gelen Türkler arasındaki boylardan biridir, adının Osmanlı olması devlet kurulması için adım atan ilk beyin adının Osman olmasıdır o kadar.

O halde bir aile neden 3 bin yıllık tarihi olan Türklerin atası olsun. Osmanlı Devleti bizim geçmişimizdir.

Şahısların aile büyükleri ata olur, toplumların atası geldikleri köklerdir, ülkeyi yöneten aileler değil.

Can Ataklı’nın yazısı