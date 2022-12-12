Can Ataklı: Nereden çıktı bu ‘son seçim’ lafı

Samsun’da yine neredeyse bütün bölgelerden toplanan kalabalık bir gruba konuşan Erdoğan bugüne kadar hiç söylemediği bir söz söyledi. Çok şaşırtıcı olan bu konuşmada AKP Genel Başkanı “son seçim” tanımını kullandı. Erdoğan “İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” dedi.

Peki nereden çıktı bu “son seçim” lafı. Kabaca anlaşılan “Bu seçimi de kazanıp beş yıl daha kalayım, ondan sonra zaten istesem de tekrar seçilemiyorum” demek istediği.

Ama şu gerçek de var: Erdoğan, Anayasa gereği üçüncü kez aday olamıyor.

Belli ki Anayasa zorlaması ile bu sorunu aşmayı kafalarına koymuşlar. Bunun için bir ay da olsa erken seçim kararı almaya çalışacaklar. Ancak bu çok zor. Çünkü erken seçim kararı için üçte iki çoğunluk yani 360 milletvekilinin evet oyu gerekiyor.

Can Ataklı’nın yazısı