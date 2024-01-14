Can Ataklı: Madem yerlerini biliyorsunuz neden şehitleri bekliyorsunuz?

Yüreğimize yine 9 kahraman askerimizin acısı çöktü.

Pençe Kilit operasyonuna katılan askerlerimiz yine hain bir pusuya düşürüldü.

Bu kaçıncı?

Hele kısa aralıklarla üst üste iki büyük acıyı yaşatmaya kimsenin hakkı yok.

Şehitler haberinin gelmesi üzerine her zaman olduğu gibi yine “operasyonların başladığı” açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı yapılan 29 operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin inlerinin başlarına yıkıldığıni bildirdi.

Şunu özelikle belirtmek isteri; elbette böyle bir hain saldırıdan sonra anında operasyonlar yapılması gereklidir.

Ancak yaklaşık 40 yıldır aynı durumu yaşadığımızın da farkında olalım.

Her terör saldırısından sonra sert operasyonlar yapıldığı ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanır.

Peki bu yüreklere düşen acıya merhem olur mu?

Bir parça teselli ettiği kesin ama 40 yıldır aynı şeyin tekrarlanması acıların dinmesine ve öfkenin azalmasına o kadar da etki yapmıyor.

İster istemez artık hepimizin aklına şu geliyor;

“Her şehit haberinden sonra bu kadar çok sayıda hedef ortadan kaldırılıyorsa bunlar önceden biliniyor demektir. O halde neden hep terör saldırıları bekleniyor. Bu saldırılar olmadan neden bu bilinen hedefler imha edilmiyor?”

Can Ataklı’nın yazısı