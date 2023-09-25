Can Ataklı: Liseliler ‘Erkek üstündür’ prensibiyle eğitiliyor

Liseliler “Erkek üstündür” prensibi ile eğitiliyor.
Eğitimde “kindar-dindar” metot uygulanıyor AKP’nin ipleri iyice eline geçirdiği yıllardan bu yana.
Neredeyse 4 nesil bu kafa ile yetiştirildi.
Bütün değerlerin içi boşaltıldı, pozitif bilimin yerini din temalı eğitim aldı.
Gelin Milli eğitim Bakanlığı’nın 11’inci ve 12’nci sınıflarda okutulmak üzere hazırlattığı “Hazreti Muhammed’in Hayatı” isimli kitapta neler olduğunu görelim;
1- Kocaya itaat ibadettir.
2- Bekarlık sultanlık değil, sancılı bekleyiştir.
3- Erkek daha ilerdedir.
4- Ateistle evlenmeyin.
5- Evlenirken dindar kadın seçin.
6- Boşanma hakkı erkeğindir…