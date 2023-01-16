Can Ataklı: Kimi anket şirketlerinin payı büyük

Özellikle muhalif kesimler çok sıkıntılı, karamsar ve hatta biraz panik içinde. Birkaç nedeni var bunun.

BİRİNCİSİ adayı çok merak ediyorlar.

Herkesin gönlünde bir aday yatıyor. Tabii bu adaylar yeterli olup olmadıklarına göre değerlendirilmiyor.

Zihinlerde “Erdoğan’a karşı kim kazanır?” sorusu var ve herkes “bu bir kişiyi” şekillendirmiş kafasında.

Şekillendirmede elbette kimi anket şirketlerinin payı büyük.

Çünkü bu anket şirketleri tam üç yıldır sadece iki belediye başkanı üzerine yoğunlaştı, onların dışında herhangi bir adayın adını bile telaffuz etmiyorlar, doğal olarak vatandaş da “Herkes belli ki bunları istiyor” mantığı ile bu iki aday arasında tercih yapmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu’nun aday olarak devreye sokulması ise tamamen CHP içindeki bazı kesimlerin zorlamasıyla oldu, yoksa anket şirketlerine kalsa ne Kılıçdaroğlu’nu ne Akşener’i listeye asla almazlar.

Can Ataklı’nın yazısı