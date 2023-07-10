Can Ataklı: Kendisi gibi partisinin de iktidar keyfi pek yok

Erdoğan muhtemelen seçimden önce “kaybedeceğini” düşündüğü bir seçimi yine son anda kazandı. İktidarını sürdürecek yine. Ama nedense bu başarısının keyfini sürmüyor.

Kendisi gibi partisinin de iktidar keyfi pek yok.

Akıllarında nedense hep intikam almak var.

Oysa 21 yıl sonra çok zor bir virajı da alıp yola devam eden bir iktidarın daha mülayim, daha yapıcı ve hoşgörülü olması gerek. Erdoğan ise tam tersini yapıyor.

Aklı intikamda. Halkın oylarıyla milletvekili seçilen Can Atalay’ı hapiste tutuyor. 40 yıllık gazeteci Merdan Yanardağ’ı olmadık bir suçla hapse attırdı. Emrindeki sözde sivil tolum örgütleri sanatçılar üzerinde terör estiriyor. “Bizden olmayan sanatçılara hayat hakkı yok” diyerek AKP’li belediyelerin bile festival yapmalarına engel oluyor.

Hâlâ cumhurbaşkanını koruyan eski yasa geçerli olduğu için açılan binlerce hakaret davasını hâlâ sürdürüyor, hiçbirinden vazgeçmiyor. Meclis dışında kalan CHP genel başkanını zora sokmak ve hatta bir punduna getirip hapse atmak için savcılıkların harekete geçmesini istiyor.

Son solarak yapılan her yanlış işte hemen suç duyurusu yapan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe için yeni bir “hakaret davası” açtırmış.

Nurullah Efe yazdığı bir kitap nedeniyle 42 yıl hapis istemiyle yargılanacakmış.

İnsan bunlara bakınca çok üzülüyor.

Can Ataklı’nın yazısı