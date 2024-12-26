Can Ataklı: İstanbul Üniversitesi'nde rektör 70 öğretim üyesinin görevine hiçbir gerekçe göstermeden son verdi

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İstanbul Üniversitesi’nde kıyım.

Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi yılın bitimine çok az kala bir öğretim görevlisi kıyımına sahne oldu.

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar toplam 70 öğretim üyesinin görevine hiçbir gerekçe göstermeden son verdi.

Öğretim üyeleri işlerine son verildiğini 15 Aralık’ta maaşlarının bankaya yatırılmadığını görünce öğrendiler.

Maaşları yatırılmayan bu öğretim üyelerine okula geldiklerinde derslere girmemeleri tebliğ edildi.

Derse giremeyen öğretim üyelerinin yerine başka öğretim üyelerinin ders verdiği görüldü.

İşten çıkarılan öğretim görevlilerinin bazılarının yakında profesörlük beklediklerini de öğrendim.

İşsiz kaldığı için geçim sıkıntısı çekeceğini düşünen bazı öğretim üyeleri ise emekliliklerini istemişler.

Can Ataklı’nın yazısı

Bu haberle ilgili İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/2196 D. İş sayılı ve 12.02.2025 tarihli kararı (İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/2630 D. İş sayılı ve 07.03.2025 tarihli kararı ile kesinleşmiştir) gereğince cevap ve düzeltme metni yayınlanması kararı verilmiştir.