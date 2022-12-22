Can Ataklı: İntikam duyguları ile vicdan yoksunluğu böyle bir sonuç veriyor

Bir intikam davası olarak sürdürülen ve 14 emekli generale ağır hapis cezalarının verildiği 28 Şubat davası mahkumlarından emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde vefat etti biliyorsunuz.

85 yaşındaki Vural Avar, 20 gün kadar önce banyoda yere düşüp kaburga kemiklerini kırmıştı.

Bir hafta önce ise hastaneye götürülen Vural Paşa için doktorlar “Ne yaşı ne sağlığı hapishanede kalmasına engel değildir” diye rapor düzenlemişlerdi.

İntikam duyguları ile vicdan yoksunluğu böyle bir sonuç veriyor ne yazık.

Dün Vural Avar’ın aile yakınları ile görüştüm.

Hem çok üzgündüler hem de şaşkındılar.

Çünkü Vural Avar için ne halen görevdeki subaylardan ne de emekli olanlardan biri kişi bile arayıp baş sağlığı dilememiş aileye.

Bu nasıl bir korkudur, bu nasıl bir karakterdir anlayamıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle komuta konseyinin bu kadar vefasız davranması bana göre ibret verici bir durumdur.

Can Ataklı’nın yazısı