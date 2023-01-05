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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: İmamoğlu sanki görevden alınmaya hazır gibi

İktidar çok zorda. Zorlama müjdelerle durumunu kurtarmaya çalışıyor ama belli ki nafile, kimse yemiyor artık bunları. Sarayın akıldaneleri anladığım kadarıyla “şok eylemler” ve “kabadayılık” telkininde bulunuyor Erdoğan’a ve emrindeki memurlarına.

Öncelikle İstanbul’u mutlaka almak istiyor iktidar kanadı.


Nedenlerini bin kere anlattık. Bunu yapabilmek için de hukuk, demokrasi, anayasa, yasa ne varsa çiğnemekten çekinmeyeceğini açıkça belli ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili “ahmak davasının” sonucunun kısa sürede alınmasını zor görüyor olmalılar ki Soylu devreye girdi ve bir “terör davası” hazırlığı yaptı. Savcılığa gönderilen 500 sayfalık rapor bir soruşturma dosyasına dönüşürse Soylu’ya gün doğacak ve İmamoğlu’nu o an görevden alacak.

Sanıyorum İmamoğlu da bu iktidarın her şeyi yapabileceğine inanmış olmalı ki dün yaptığı özel basın toplantısında meydan okudu.

Ama İmamoğlu da biliyor ki, meydan okumayla iktidarın bu gözü kara eylemini durdurması pek mümkün olmayabilir. Bana göre İmamoğlu dün müthiş bir konuşma yaptı. Tam bir baş kaldırış mesajıydı.

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