Can Ataklı: İktidar kanadı, demokrasiye dönüş paketinden büyük rahatsızlık duydu

Türkiye ekonomisi kurtulur mu?

Elbette kurtulur ama bugünkü baskıcı uygulamalar devam etikçe, hak ve adalet yerine getirilmedikçe, demokrasi ve hukuk sistemi askıda tutulmaya devam ettikçe ekonominin düzelmesi de hayalden ibarettir.

Bu nedenle 6’lı masa halka öncelikle hukuk ve demokrasiyi, adaleti, hak ve özgürlükleri vadediyor.

Kamuoyu 6’lı masadan daha etkili muhalefet bekliyor olabilir ama bunun ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda kimsenin bir fikri de yok.

Muhalefette olanlar içine düştükleri umutsuzlukla sadece “Böyle muhalefet olmaz” demekten öte bir fikir üretemiyor.

Buna karşı 6’lı masayı oluşturanlar bütün bu umutsuzluklara rağmen önceliği Türkiye’yi normalleştirmeye yönelik adımlar atmaya çalışıyor.

6’lı masadan büyük yatırım vaatleri, yüksek asgari ücret; herkese bol keseden dağıtma hayalleri yaratmak beklemek çok yanlıştır.

6’lı masa bütün sabotajlara, olumsuz görüş beyanlarına, trol saldırılarına ve iktidarın ağır baskılarına rağmen yavaş ama emin adımlarla yürüyor.

İktidar kanadı demokrasiye dönüş paketinden büyük rahatsızlık duydu bunu saklayamıyor zaten.

Can Ataklı’nın yazısı