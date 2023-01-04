Can Ataklı: İktidar, herkes refaha kavuşacakmış gibi kandırmaca yapmaya devam ediyor

Yılın ilk ayının enflasyon oranları açıklandı.

Sarayın gönderdiği rakamları yayınlayan TÜİK ile gerçek enflasyonu açıklayan ENAG arasında yine iki kat fark var.

ENAG yıllık enflasyonu yüzde 134.55 olarak açıklarken, TÜİK enflasyonu ise bunun neredeyse tam yarısı olan yüzde 64.25 olarak ilan etti.

Aradaki büyük fark yine herkesi güldürürken sosyal medyada “ENAG’a ne oldu böyle, onlar da sisteme uyuyorlar yoksa” eleştirileri yükseldi.

Hayır.

ENAG’ın rakamlarında bir anormallik yok.

Fiyatları patlattıktan sonra enflasyonda düşüş olması çok normal.

Fiyatlar çıktığı noktada kaldığı sürece enflasyonun düşmesinin halka önemli bir katkısı yok.

Ancak iktidar sanki fiyatlar düşüyormuş, herkes refaha kavuşacakmış gibi kandırmaca yapmaya devam ediyor.

Can Ataklı’nın yazıları