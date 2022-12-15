Can Ataklı: Her seçim öncesinin klasiği yine devreye girdi

Seçim yaklaştı ya, her seçim öncesinin klasiği yine devreye girdi.

Siyasetçiler, tabii iktidarda olanlar ve seçime hazırlananlar tam da seçime az bir zaman kala mutlaka bir yerlerde petrol bulurlar.

Yine aynısı oldu.

Sabah’ın haberine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük 2’inci, 2022 yılında ise tüm dünyada karadaki en büyük 7’nci petrol keşfi yapılmış.

Nerede?

Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada bulunmuş petrol.

Rezerv çok yüksekmiş, Türkiye’yi çok uzun yıllar rahat ettirecekmiş.

Haydi inşallah.

Kim ülkemizde de petrol bulunmasını istemez.

Ama bu kez petrol bulundu haberinin içinde bir garip itiraf var.

Petrolün bulunduğu Akçay köyü sakinleri “Çok mutluyuz. Gençlerimiz orda çalışıyor. Bu gördüğünüz dağlara evvelden çıkamıyorduk. 5 tabur ancak çıkabiliyorduk. Şimdi Allah’a çok şükür 5-10 tabur gidemediğimiz yerde petrol çıkıyor. Petrol getiriyoruz. Çok güzel, çok şahane bir şey. Şimdi 10 asker ile çıkıyoruz” demişler.

Can Ataklı’nın yazısı