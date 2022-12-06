Can Ataklı: Erdoğan’ın en temel özelliklerinden biri

Son günlerin en tartışılan konularının başında sahiplerinin hemen tamamının AKP’li olduğu zincir marketler geliyor. Ülkemizde pek çok zincir market sayabiliriz ama iktidarın hedefinde BİM, ŞOK ve A101 var. Bu marketler neden hedefte.

Çünkü son zamanlarda her üç marketin sahipleri de AKP iktidarına karşı mesafe koydular. Tam anlamıyla karşı değiller ama ekonomik konularda Erdoğan’a eleştiri getirmeleri yeter sebep görülüyor.

Zaten Erdoğan’ın en temel özelliklerinden biri “yanında olanların herhangi bir konuda eleştiri yapmaları” halinde hemen intikam alması. İktidar sözcüleri ve yandaş medya, bu marketleri anlatırken “üç harfli” tanımını kullanıyorlar.

Teknik olarak her üç marketin adı da 3 harf gibi algılanıyor. Ama burada bilinçaltına bir mesaj gönderiliyor.

Özellikle kendini dini sandıkları hurafelere kaptırmış olanlar “cin” denmesinin cinleri çağıracağına inanması nedeniyle cin yerine “üç harfli” derler. İktidarın temelinde de din istismarı ve hurafeler olduğu için “üç harfli” diye hedefe koydukları bu marketleri bir anlamda “cin” ile özdeşleştirmeye çalışıyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı