Can Ataklı: Erdoğan’ı över gibi dövüyorlar

Saraya yakın medyanın seçimden bu yana büyük şaşkınlık içinde olduğunu yazıyorum sürekli.

Durum ortada: Seçime kadar ekonominin çok iyi olduğunu, alınan kararların doğru olduğunu, Türkiye’nin bir dünya yıldızı olarak yatırım cazibesi en yüksek ülke olduğunu, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelebilmek için yarıştıklarını yazıyorlardı.

Sonra seçim bitti, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olacağı duyuldu.

Saray medyası bütün yazdıklarını unuttu ve Mehmet Şimşek’e övgü düzerken aslında Erdoğan’ın ekonomi politikasının ne kadar kötü olduğunu yazmaya başladılar.

Bakın size son örneği sunayım; Hürriyet gazetesi dün otomobil fiyatları ile ilgili bir haber yayınladı.

Habere göre otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıkmış.

Neden? Çünkü döviz fiyatları piyasa normallerine dönmeye başlamış, böylelikle parası olanın otomobil alıp bunu sonra satma hayali de suya düşmüş.

Bu nedenle artık gerçek fiyatlardan satış yapılıyormuş ve satılan araç sayısında da belirgin bir artış varmış.

Demek ki saray medyası uygulanan baskıcı kur politikasının yanlış olduğunu aslında biliyormuş ama yazmıyormuş. Şimdi ekonomi normale dönüyormuş.

Mehmet Şimşek’i övmek için yapılan bu haberlerle aslında Erdoğan’ı dövdüklerinin farkına varmıyor bunlar.

Can Ataklı’nın yazısı