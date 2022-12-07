Can Ataklı: Erdoğan yeni stratejiler geliştirmeye başladı

Erdoğan birden barışçı olmaktan vazgeçip şahinleşti, önüne “Türk” tanımını asla koymadan tuhaf bir milliyetçilik politikası izlemeye başladı.

Şimdi yine seçim dönemine girildi, Erdoğan tam anlamıyla bir “açılım” kastetmese de HDP’ye giden Kürt vatandaşların oylarını alabilmek için yeni stratejiler geliştirmeye başladı.

Tam da Kılıçdaroğlu günler öncesinden “3 Kasım’ı bekleyin, dünyayı yerinden oynatacağız” açıklamaları yaptığı için olsa gerek O da 3 Kasım’a Şanlıurfa mitingi koydu.

Başta İstanbul olmak üzere neredeyse Türkiye’nin bütün kentlerinden yüzlerce otobüsle Şanlıurfa’ya insan taşındı.

Erdoğan sahneye yine yanına İbrahim Tatlıses’i alarak çıktı.

Gerçi bu kez Şivan Perver yoktu yanlarında, Erdoğan sadece bu türkücüyle şovunu yaptı.

Ardından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” programına katıldılar birlikte.

Orada gençlerle birlikte yine Megri Megri’yi söylediler.

Can Ataklı’nın yazısı