Can Ataklı: Erdoğan ‘Atatürk fotoğraflı’ demek yerine neden ‘boyalı tişört’ tanımını kullanıyor?

Erdoğan “Tişörtleri farklı şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz” diyor.

Kastettiği ne acaba?

Tişörtler hangi renge boyandı?

Aslında Erdoğan’ın “boyalı tişört” dediği üzerinde Atatürk fotoğrafı olan formalar değil mi?

Peki Erdoğan “Atatürk fotoğraflı” demek yerine neden “boyalı tişört” tanımını kullanıyor.

Dikkat ettiyseniz Riyad skandalından bu yana Erdoğan konuyu birkaç kere dile getirdi ama Suudiler’den de Atatürk fotoğraflı formalardan da söz etmedi.

Sanıyorum bu maçta yaşanan skandal AKP’lilerin bile tepkisini çektiği için Erdoğan da konudan uzak durmaya çalışıyor.

Adlı adınca Atatürk’ten söz etmesinin toplumda farklı algılanacağından endişe ediyor.

Çareyi skandalın aslı olan Atatürk konusundan uzak tutmaya ve sorumluluğu “spora siyaset karıştırıyorlar” iddiası ile özellikle Fenerbahçe ve başkanının üzerine yıkmaya çabalıyor.

Can Ataklı’nın yazısı