Can Ataklı: Ekonomideki gelişmeleri 2026’dan itibaren görecekmişiz

Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden bir yalanlama gelmediğine göre haber doğru demek.

Malum bakanlar haklarında çıkan haberlerle ilgili yalanlama ya da açıklama yapamıyorlar.

Bu görev artık CİMER’in.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan; Mehmet Şimşek’in yabancı sermaye temsilcileri, iş dünyası ile yaptığı toplantıların kulisini yazmış.

Mehmet Şimşek muhataplarına önemli sözler söylemiş, bunları halka pek anlatmak istemiyorlar.

Örneğin hazinenin yüklü ödemeleri nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarının çok zor geçeceğini söylemiş.

Yabancı sermaye akımının biraz zaman alacağını anlatmış çünkü Avrupa ülkeleri biraz daha gözlemlemek istiyorlarmış Türkiye’yi… Bu neyse ki Körfez parası gelecekmiş.

Vergi artışları ve zamlar mecburen yapılmış, bunların sonunda ekonomideki gelişmeleri 2026’dan itibaren görecekmişiz.

Tabii bir eli yağda bir eli balda olan Mehmet Şimşek için iki yıl kolay geçer.

Vatandaş da bu iki yılı yok olmadan atlatabilecek mi?

Can Ataklı’nın yazısı