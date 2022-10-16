Can Ataklı: Dünyada artık ‘grizu patlaması’ diye bir şey yok, biz hala nice insanımızı yitiriyoruz

Dünyada artık “grizu patlaması” diye bir şey yok.

Türkiye’de ve bir de Çin’de hala bu facialar yaşanırken hiçbir medeni ülkede artık ne grizu patlaması ne de maden kazaları oluyor.

Bu iktidar döneminde dehşet verici maden kazaları yaşadık.

301 insanımızı yitirdiğimiz Soma’nın acısını hala yüreğimizde.

Ne yazık ki iktidar denetim ve önlem almakta ne kadar başarısız oluyorsa yaşanan her faciadan bile bir şov yapma fırsatını yaratmada çok başarılı.

(…)Dünyada büyü kayıplara yol açan grizu patlamaları en son 1975’te meydana gelmiş.

Örneğin İngiltere taaa 1866’dan sonra bir kere de 1917de bir facia yaşamış ardından İngiltere’de ciddi kayıplara yol açan kömür madeni kazası olmamış.

Oysa Türkiye’de daha çok yeni yaşadık büyük bir faciayı.

13 Mayıs 2014’te ağır ihmaller sonucu Soma’da yaşanan büyük kazada 301 işçimizi kaybettik.

Dünyada büyük kazalar neredeyse 40 yıl önce sona ererken biz ne yazık hala grizu patlamaları nedeniyle nice insanımızı yitiriyoruz.

Can Ataklı’nın yazısı