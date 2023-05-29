Can Ataklı: CHP içinde büyük bir kriz çıkacaktır

Tarihi bir seçim yaptık. Sonuçta Erdoğan yine kazandı.

Türkiye, seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geçen 5 yıl boyunca yapılanlardan halkın memnun olduğunu gösteriyor bu.

Genel kanı böyle. AKP’liler sevinç içinde.

Peki bu seçimler ve sonuçları Türkiye’nin gerçek görüntüsü mü? Örneğin sayıları 2 milyonu geçen yabancı seçmenleri nereye koyacağız. Onların tamamının Erdoğan’a oy verdiği biliniyor.

Suriyeli seçmenlerin Türkiye demokrasisine yön vermesi ve değişime izin vermemesi bu ülkenin ayıbı değil mi? Geçen beş yıl içindeki anormal artan hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği, yolsuzluk iddiaları, liyakatsizlik, adam kayırma toplumun yarısında hiç etkili olmamış mı?

Bana sorarsanız aslında sokaklardaki bütün sevinç gösterilerine rağmen, Türkiye’nin üçte ikisi yasta.

Duruma inanamıyor. Bu da hem derin üzüntü hem de büyük bir öfke yaratıyor. Kısa bir süre içinde özellikle CHP içinde büyük bir kriz çıkacaktır. Kılıçdaroğlu’nun genel bakanlığı sürdürmesi artık çok zordur.

Can Ataklı’nın yazısı