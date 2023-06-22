Can Ataklı: Can Atalay kimdir biliyor musunuz?

Atalay’ın dostları sosyal medyada “Can Atalay kimdir biliyor musunuz?” başlıklı bir yazı paylaşmışlar.

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Mağdurların avukatıdır. Aladağ’daki kız yurdunda diri diri yanmış çocuklarımızın daha cenazesi kaldırılmamışken yurdun dolabında kalan 35 kilo eti isteyenlere, “Ben o eti sizin burnunuzdan getireceğim” diyendir.

301 madencimizin öldüğü Soma faciasında ve ardından Ermenek maden kazasında “adalet ve hak” peşinde koşandır.

Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin avukatlığını üstlenendir.

Havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden 7 işçinin, yaralanan 127 işçinin ailesinin avukatlığını yapandır.

Gezi Parkı planlarını iptal ettirendir.

Validebağ Korusu’nu, Emek Sineması’nı korumak isteyendir.

Seçilmiş milletvekilidir. Ait olduğu yere gelmelidir. Kim olursanız olun, hangi partiden olursanız olun ‘adalet ve hukuk’u herkes için istemezseniz insanlık hasar alır.

Can Ataklı’nın yazısı